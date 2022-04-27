'Звали на нашу землю врага': Медведчука, Козака и Рабиновича предлагают лишить статуса нардепов

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается лишить статуса народного депутата некоторых членов бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", работавших в пользу Российской Федерации. Речь идет, в частности, о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Вадиме Рабиновиче и Александре Качном.

Авторами проекта постановления №7323 "О потере депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины" стала группа нардепов. Инициатор – народный депутат фракции "Слуга народа" Олег Дунда.

Основной целью постановления определили прекращение действия депутатского мандата народным депутатам, которые длительное время поддерживали идеологию "русского мира" и работали в интересах страны-агрессора.

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"Довольно странно, когда народные депутаты, звавшие на нашу землю врага, до сих пор находятся в сессионном зале", – объяснили авторы законопроекта.

Они опирались на статью 79 Конституции Украины, согласно которой, вступая в должность, народные депутаты приносят присягу на верность Украине.

"Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостояния. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – сказано в тексте присяги.

При этом упомянутые нардепы на протяжении своей политической карьеры пропагандировали пророссийские взгляды и действовали против суверенитета и независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Раде зарегистрировали законопроект о пророссийских партиях. В документе предлагается запретить их участникам баллотироваться в депутаты всех уровней власти или в президенты Украины.