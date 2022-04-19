Журналисты нашли в Лондоне дочь Козака, объявленного в международный розыск

Дочь подсанкционного нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которого подозревают в государственной измене и объявили в международный розыск, сейчас учится и живет в Лондоне. 20-летняя девушка по имени Лана Козак дала несколько интервью насчет Украины, которая сейчас воюет с Россией.

Отмечается, что ни в одном из них не указано, что студентка, приехавшая в Лондон из Львова, является дочерью нардепа-беглеца от первого брака. Об этом пишет издание "Наші гроші. Львів".

В одном из интервью Роксолана Козак рассказала, как она обустраивала стенды для сбора пожертвований в разных колледжах Лондона и пропускала для этого занятия.

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При этом девушка несколько раз вспоминала, что переживает за своих мать и брата, которые живут во Львове и вынуждены прятаться во время воздушных тревог в "семейном бункере".

"Моя мама сейчас в Украине, а все остальные из моей семьи – нет, они были в отпуске в Египте. И вообще не могут вернуться в Украину, поэтому просто остаются там. Моя мама одна, согласно новым правилам, может приехать с нашей собакой в Великобританию, но из-за ситуации, которая сложилась сейчас на границе, она не хочет ехать", – рассказывала Роксолана Козак в начале марта. Впоследствии она уточнила, что все ее родные смогли вернуться в Украину.

Журналисты также разыскали настоящий профиль дочери Козака в Instagram, однако страница уже недоступна. Из него стадо известно, что девушка с 2016 по 2019 год училась в частной американской международной школе-интернате TASIS в Швейцарии. Год обучения, по данным на сайте школы, стоит 91 тыс. швейцарских франков, а за три года в этом заведении ее семье пришлось отдать в общей сложности 281 тыс. швейцарских франков – 8,8 млн. грн.

Сейчас Роксолана учится в Central Saint Martins, University of The Arts London – она получает степень бакалавра Fashion-журналистики. Расследователи подсчитали, что в общей сложности обучение в Лондоне обойдется студентке примерно в 3,6 млн грн.

Данные из Instagram дочери беглого политика свидетельствуют о том, что проблем с деньгами у ее семьи явно нет. Девушка носит дорогую одежду всемирно известных брендов – Christian Dior, Prada, Jacquemus, Bottega Veneta, отдыхает за границей с подругами в элитных отелях, где номер стоит от 3150 до 5100 евро в сутки.

Девушка часто приезжала в Украину, однако в 2019 году она вместе с подругой посещала столицу страны-агрессора Москву.

"Мы обратились за комментарием к Роксолане Козак о том, общается ли она с отцом, кто финансировал и финансирует ее обучение. Она ответила, что ее родители развелись, когда она была совсем маленькая, и с тех пор она с отцом не общается. Вопрос насчет средств она проигнорировала. Спросили о том, кто оплачивал отдых в 5-звездочной гостинице в Греции и чем был предопределен визит в Москву. Однако ответа больше не получили", – отметили журналисты.

Ранее мы писали о том, что у Тараса Козака, который является хорошим другом кума Путина Виктора Медведчука, обнаружили достаточно дорогой недвижимости, которая записана на родственников. Квартиры в Москве беглый нардеп записал на гражданскую жену, а вот украинскую недвижимость – "подарил" маме Софии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Офис генерального прокурора завершил следствие по делу Виктора Медведчука и Тараса Козака о государственной измене и покушении на разграбление недр. Материалы дела по Казаку выделены в отдельное производство, поскольку фигурант находится в розыске.