Журналистов нового канала Медведчука аккредитовали в Раде. Фото
В кулуарах Верховной Рады заметили журналистов канала "Первый независимый", который создали сотрудники запрещенных в стране СМИ ZIK, NewsOne и "112 Украина" представителей ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука.
Фотодоказательство опубликовал "24 канал". Предполагают, что корреспонденты смогли получить аккредитацию, несмотря на то, что другие медиа подсанкционных нардепа и его соратника заблокированы и не имеют доступа в парламент.
На кадрах видно, что журналисты "Первого независимого" находятся в стенах ВРУ. Перед тем об аккредитации этого канала писали в СМИ.
В частности, издание "Страна" утверждало, что работники нового канала Медведчука уже работают в кулуарах парламента.
Другие отправили в Раду запрос о достоверности информации об аккредитации "Первого независимого".
Как сообщал OBOZREVATEL:
медиахолдинг "Новости", в который входят связанные с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком подсанкционные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, создал новое общество с ограниченной ответственностью.
Впоследствии бывшие журналисты этих каналов взялись создать новый на базе "Первого независимого".
Действующие сотрудники этого медиа осудили решение владельца Романа Любицкого за то, что незаметно для всего коллектива "отдал" NTA новому медиахолдингу Козака.
После скандала депутат Львовского районного совета от ВО "Свобода" Любицкий был выведен из партии.
Новый телеканал "Первый независимый" прекратил вещание на спутнике почти через час после выхода в эфир.
Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что прекращение вещания "Первого независимого", связанного с Медведчуком, может быть "Божьей карой".