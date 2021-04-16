Журналистов нового канала Медведчука аккредитовали в Раде. Фото

В кулуарах Верховной Рады заметили журналистов канала "Первый независимый", который создали сотрудники запрещенных в стране СМИ ZIK, NewsOne и "112 Украина" представителей ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Фотодоказательство опубликовал "24 канал". Предполагают, что корреспонденты смогли получить аккредитацию, несмотря на то, что другие медиа подсанкционных нардепа и его соратника заблокированы и не имеют доступа в парламент.

На кадрах видно, что журналисты "Первого независимого" находятся в стенах ВРУ. Перед тем об аккредитации этого канала писали в СМИ.

В частности, издание "Страна" утверждало, что работники нового канала Медведчука уже работают в кулуарах парламента.

Другие отправили в Раду запрос о достоверности информации об аккредитации "Первого независимого".

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