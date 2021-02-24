Журналист рассказал о планах ЕС отменить санкции против Арбузова и Табачника

Санкции Европейского Союза против бывшего вице-премьера и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова, а также бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника планируют отменить на следующей неделе.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он отметил, что такое решение намерены принять послы стран ЕС.

"Послы ЕС на следующей неделе исключат (из санкционного списка) бывшего премьера Украины Арбузова и экс-министра образования Табачника", – написал он.

Йозвяк уточнил, что в итоге в списке останутся только восемь человек, в том числе экс-президент Виктор Янукович и его сын.

"Если вы удивляетесь, почему ЕС не идет за российскими олигархами из-за Навального – то посмотрите, как постепенно сокращается этот список", – добавил корреспондент.

Две недели назад СМИ уже писали о том, что ЕС планирует снять санкции с бывших украинских топ-чиновников. Тогда кроме Арбузова и Табачника назывались еще фамилии Александра Януковича и Александра Клименко.

Комментируя эти сообщения премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что санкции против большинства соратников Януковича уже не имеют веса.

"Там, где санкции сыграли свою роль, где средства или ценности, которые были украдены, возвращены, там санкции могут завершать свое действие, но это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, и диалог об этом ведется между Украиной и ЕС абсолютно на профессиональном уровне, и на уровне законодательном в полной мере", – приводит его слова "Европейская правда".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году санкции ЕС сняли с экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Еще ранее, в 2019-м, из санкционного списка убрали бывшего главу администрации Януковича Андрея Клюева.