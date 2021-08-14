Жена Порошенко показала волонтеру мастер-класс по садоводству. Фото и видео

Волонтер и писательница Тамара Гориха Зерня побывала на "мастер-классе" по садоводству у жены пятого президента Украины Марины Порошенко. Глава фракции "Европейской Солидарности" в Киевсовете поделилась своим опытом, показала сад и рассказала, как за ним ухаживает.

Впечатлениями от визита к Марине Порошенко Тамара Гориха Зерня поделилась на своей странице в Фейсбук.

"Первая Леди пригласила меня к себе домой, чтобы показать сад. Как аграрий агрария, да. (Привет моему селу и молодому саду, в котором десять саженцев из ста неперезимовали). Я позже объясню, как получилось, что мы с госпожой Мариной наладили аграрные отношения, а сейчас расскажу, как это было", – написала Гориха Зерня.

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Она отметила, что Марину Порошенко застала за обрезкой деревьев.

Гостье жена Порошенко рассказала, что мечтает превратить свой дом в ботанический парк, и более десяти лет работает над воплощением этой мечты. Жена пятого президента училась на профессиональных курсах, а также советовалась с лучшими селекционерами и садоводами Украины и Европы, ее прекрасно знают в самых больших питомниках и маленьких частных магазинчиках.

Тамара Гориха Зерня назвала Марину Порошенко "мастером по фигурной обрезке" и отметила, что жена пятого президента собственноручно стрижет спиральками и волнами все кипарисы и другие хвойные на трех гектарах.

Для гостьи госпожа Марина провела практический мастер-класс по тому, что надо делать, чтобы сосна во дворе выросла пушистой:

"У нее более тысячи кустов роз, которые, правда, плохо перезимовали – и это сделало нас практически родственниками, потому что мои двадцать кустов в селе тоже замерзли. Что она фанат гортензий, и мы с ней почти на четвереньках проползли несколько соток, обсуждая варианты подпитки этого капризного цветка. Потому что голубое соцветие получить каждый сможет, просто подливай железом и все. А вы попробуйте добиться розового, малинового оттенков, фуксии! А размер кистей в зависимости от затенения? А растения-компаньоны?", – пишет волонтер.

Она рассказывает, что в целом принцип построения сада непрерывного цветения, чтобы с марта по декабрь цвело – любимая тема на садоводческих форумах.

"Госпожа Марина высаживает белые тюльпаны сплошным морем сверх хостов; хосты поднимаются именно тогда, когда отцветутся тюльпаны, это очень красиво", – отмечает она.

В усадьбе Порошенко писательница видела белок, говорит, они там живут. А со стороны реки деревья защищены металлической сеткой от бобров, хотя бобры все равно отгрызают ветки метровой высоте. И есть семейство диких уток, которые вообще не обращают внимания на людей.

Но писательница и бывшая первая леди Украины говорили не только о растениях, но и о людях.

"И знаете что? Я видела перед собой очень свободную женщину. Это свобода того сорта, который приобретается в огне, может даже в буквальном смысле. Когда человек понимает, что больше его никто и ничем не сможет достать, потому что все что могли – они уже сделали. Когда каждый твой шаг выворачивается и рассматривается под микроскопом, чтобы потом собрать нарезку максимально отвратительных помоев, лжи и обесценивания, – так вот, после такого у тебя только два пути. Ты или перестаешь ходить, или идешь с высоко поднятой головой, не реагируя на шипение в спину", – пишет Тамара.

Писательница привела фрагмент диалога с Мариной Порошенко о бесконечной критике в ее адрес.

" – Госпожа Марина, как вы думаете, ваши грядки тоже используют против вас?

– Не обращайте на это, просто не обращайте внимания. Мы сейчас посидим, и я вам персики покажу. Хотите научу правильно обрезать, это очень легко? И мы еще потом в одно место сходим, у меня гриб вырос, очень красивый", – вспоминает писательница этот разговор.

Тамара Гориха Зерня рассказала, что сейчас они с Мариной Анатольевной работают над одним масштабным проектом. Однако подробности его она пока не раскрывает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Марина Порошенко показала огород и поделилась секретом, как спасает урожай от вредителей с соратницами-депутатами от "Европейской Солидарности".