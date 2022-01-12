Жданов заявил, что угроза вторжения России в Украину упала в разы, и назвал причину

Ожидать, что российская армия в ближайшее время вторгнется в Украину, – не стоит. Большинство ее сил теперь сосредоточены у границы с Казахстаном.

Как рассказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов, для того, чтобы осуществить военное вторжение на территорию нашей страны, с учетом новых обстоятельств, России понадобиться около года. В настоящее время ее ресурсы израсходованы.

По словам Жданова, для того, чтобы сформировать ударную группировку из 200-250 тысяч человек и совершить полномасштабное вторжение в Украину, России необходимы время и деньги.

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"Сейчас угроза полномасштабного вторжения упала в разы за счет того, что Путин растянул свои войска по всей территории России из-за Казахстана", – отметил военный эксперт.

Жданов отметил, что ситуация, которая сложилась в среднеазиатской стране, сыграла на руку Украине. Теперь же, по его мнению, очень многое зависит от окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Среди вопросов, которые кулуарно обсуждаются, по информации эксперта, это – имплементация формулы Штайнмайера, амнистия, др.

Эксперт согласился, что осуществление этих договоренностей может принести мир на восток Украины, но отметил, что цена таких мирных соглашений может быть слишком высокой, в том числе может сложится риск для раскола страны.

"Той самой гражданской войны, о которой любят говорить в Кремле", – подчеркнул Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Женеве прошел первый раунд переговоров между США и Россией. Зарубежные издания разошлись в оценке саммита.