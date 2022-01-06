Жданов рассказал, что стоит за заявлением РФ о неприменении ядерного оружия: никто не остановит разработок

Россия готовится к использования ядерного оружия, а военные учения являются частью этой готовности. А подписанный меморандум о неприменении такового, не может ее остановить.

Как заявил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов, меморандум "ядерной пятерки", который Россия в том числе подписала накануне, "не стоит той бумаги, на которой он написан". Главная причина – там нет главных фигурантов "ядерного клуба": Северной Кореи, Индии, Пакистана, Израиля, Ирана.

"Я вам скажу, что адекватность тех стран, которые я перечислил только что, гораздо ниже, чем тех стран, которые подписали меморандум, кроме России. Сама Россия так себя и ведет - она, с одной стороны, инициирует меморандум о неприменении, и тут же демонстрирует, что она готова применить ядерное оружие в любой момент", – сказал эксперт.

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Эксперт отметил, что страна, которая допускает применение ядерного оружия, уже готова к этому, нужен лишь приказ от ее руководства. Он же обратил внимание на то, что разработок и испытаний такого оружия в России не останавливают.

"Инициатива Москвы подписать "ядерный меморандум" с другими странами просто определяет круг общения, который выгоден Кремлю и президенту РФ Владимиру Путину", – отметил Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, правозащитник Марк Фейгин указал на снижение накала в ядерной риторике Кремля.