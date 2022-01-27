Жданов: США руками Украины опускают Россию на уровень страны третьего мира, а Китай займет Дальний Восток

Кремль не в состоянии организовать новый Карибский кризис и пугать США ракетами у их берегов. Используя тему концентрации российских войск у границ Украины, Штаты "придушили" Россию и продолжают превращать ее в страну третьего мира.

Китай рассматривает РФ как сырьевой придаток и может получить часть ее территории. Тем временем мир становится биполярным и Украина играет в нем роль главного инструмента Запада в борьбе против Москвы.

Такие мнения в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. Далее приводим его прямую речь.

Вероятность того, что Россия сможет разместить ракеты на Кубе, очень низкая. Я не думаю, что Куба будет в восторге от такого предложения России. Вступление в ОДКБ – это одно, но переговоры о своих экономических проблемах они ведут с США, а не с Россией.

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А вот в Венесуэле большая вероятность такого сценария. Говорят, там есть российские военные базы. И все-таки я сомневаюсь, потому что Венесуэла на сегодняшний день поделена между Китаем и США.

Какими военными базами сегодня Путин может шантажировать Вашингтон? Фактически никакими. В Ливию полезть – еще раз получить по морде. В Сирии они более-менее удерживают Латакию, но если они будут активизироваться, то будут сражаться с Турцией, что для России крайне неприемлемо.

Кремль может шантажировать только военными конфликтами. Они начинают внеплановые учения с Беларусью с привлечением ядерной триады. Путин обещал еще раз продемонстрировать там свои подлодки, стратегические бомбардировщики. В Беларусь прибыли "Искандеры".

Все. Больше аргументов у него нет.

Если говорить честно, положа руку на сердце, концентрация войск у границ Украины была раздута американцами. Им это очень выгодно в плане противостояния с Россией. Видите, как хорошо они придушили РФ, повесив на нее конфронтацию?

Но эта группировка там находится с конца 2015 года. Да, они наращивают ее. А если посмотреть военную реформу России, то к 2030 году на европейском театре военных действий должна быть группировка войск, которая будет балансировать натовские войска в Восточной Европе численностью 150-200 тысяч военных.

С точки зрения стратегии у меня создается впечатление, что Российская Федерация выводит свои войска с Дальнего Востока. Путин ведь хочет подписать большой договор с Пекином. Но если посмотреть учебник истории и географии начальной школы Китая, то там совсем другие границы Китая. Граница проходит практически на тысячу километров севернее. Они учат детей, что это великий Китай.

Китай никогда не идет на обострения. Он будет занимать эту территорию мягкой силой. Он будет заселять туда свое население, которое будет ассимилироваться. И буквально через два этапа местных выборов они получат полностью прокитайские местные власти, которые потом тихонечко перенесут пограничные столбы и все.

Причем Китай всегда рассматривал Россию как сырьевой придаток. В данном случае Китай прирастет территориями за счет России.

Все это будет происходить с прямой подачи Кремля. Только Кремль может торговать этими землями. Была информация, что 150 тысяч гектаров земли уже отдано в аренду на 49 лет Китаю. Кто через 49 лет заберет эту землю у Китая?

Взамен Кремль получает лояльность Китая, больше они ничего не получат. Путин надеется, что он сможет заключить с Китаем союз. Это бы повысило рейтинги России и вернуло ее на Олимп мировой политики, в клуб стран первого эшелона. Но я думаю, что Китаю это абсолютно не выгодно. А вот использовать Россию как сырьевой придаток – да.

Все идет к биполярному миру – Китай и США. Причем, Байден говорит, что Китай – это не враг, а конкурент. А с конкурентом надо договариваться. Скорее всего, они будут делить мир на двоих.

Европа здесь разменная монета. Это как праздничный пирог. Россия пытается нарезать себе кусочек, но США стоят насмерть и настаивают, что это американский пирог. Причем, нашими же руками.

Штаты не идут на прямую конфронтацию. Они нашими руками потихоньку опускают Россию на уровень страны третьего мира. Они постоянно тыкают Путина носом в Киев и говорят: вот, смотрите, вам надо сначала здесь разобраться, а потом лезть на Олимп. А Путин отвечает: я тут сам разберусь, пустите меня на Олимп! В этом суть противостояния.

Каково место Украины в этом биполярном мире? Мы – инструмент. Еще недавно звучали мнения, что мы разменная монета в переговорном процессе, но сегодня с уверенностью можно сказать, что мы – главный инструмент в руках Запада по сдерживанию милитарного угара РФ.

В случае конфронтации, если Путин все-таки решится на активную фазу активных действий, воевать будем мы, а они будут подносить нам боеприпасы. Что они уже и начали делать.

Выходов из этого мирового кризиса может быть два. Первый вариант – смена власти в России, на что давит коллективный Запад. Устранение клана Путина и приход к власти либералов или технократов, с которыми можно будет договариваться с нуля, с чистого листа.

Второй вариант – это холодная война. Скорее всего, в ближайшие месяцы или даже в ближайший год это будет холодная война. Путин пока чувствует себя более-менее уверенно, в бункер допускаются только проверенные люди. Пока что ему будет удаваться сидеть на своем троне.