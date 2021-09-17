Зеркаль объяснила, из-за чего спорят Россия и ЕС по 'Северному потоку-2'

Европейские нормы заставляют Россию изменить собственное законодательство из-за "Северного потока-2" – они требуют разделить поставщика газа и систему транспортировки. Москва сопротивляется изо всех сил, ведь такое требование ЕС не только лишит ее монополии, но и сделает конкурентной украинскую газотранспортную систему.

Об этом в программе "Право на власть" заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль. Дипломатка объяснила, что основное требование европейского законодательства, чтобы "Газпром" лишился своего монопольного положения (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Именно из-за европейского регулирования "Нафтогаз" в свое время проходил процесс анбандлинга, отметила Зеркаль.

"Здесь присутствует Сергей Макогон, который является руководителем газотранспортной системы, а Юрий Витренко – главой" Нафтогаза ", между ними нет никаких связей, они самостоятельны. Так же должен действовать и "Северный поток-2". Для этого россиянам придется менять свое законодательство. И использовать уже эту трубу сможет не только Газпром, но и другие добытчики, которые смогут поставлять газ в Европу. Идея заключается в том, чтобы распространить это европейское регулирование на все потоки, которые идут в Европу. Таким образом украинская труба сможет конкурировать с другими потоками. ", – пояснила она.

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Благодаря этому цены на газ будут значительно ниже, так как Газпром не сможет диктовать условия поставок голубого топлива в Европу и не сможет контролировать эти цены, отметила Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина попала в "геополитическую мясорубку" с "Северным потоком-2"