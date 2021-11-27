Земана выписали из больницы с COVID ради назначения премьера

Президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного госпиталя в Праге. Вечером в четверг, 25 ноября он был туда госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает CTK, чешский лидер пробыл в больнице две ночи. Симптомов заболевания у него не наблюдалось, и он получил инфузию с моноклональными антителами. После выписки Земан намерен отправиться в свою резиденцию.

Так, на 11:00 27 ноября у него запланировано назначение Петра Фиалы на пост премьер-министра.

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Напомним, Земан был выписан из госпиталя утром 25 ноября: до этого он более 1,5 месяца провел в стенах медучреждения в целях лечения хронического заболевания. Однако уже вечером в тот же день политика госпитализировали из-за позитивного анализа на коронавирус.

На данный момент Офис чешского президента работает над формой церемонии назначения с участием зараженных коронавирусной инфекцией.

В свою очередь, 26 ноября главный гигиенист Чехии Павла Сврчинова заявила, что строгие ограничительные меры касаются и президента: для всех зараженных COVID-19 обязательная двухнедельная изоляция.

В то же время, ушедший в отставку министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что Фиала не может быть назначен при личном контакте с президентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом. На днях в стране было зарегистрировано 27 тысяч 717 случаев заражения.