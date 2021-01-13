О тарифах и перекрытии трасс.

Сегодня ехал по Украине из "точки А" в "точку Б"...

По одной из трасс не смог проехать, потому что украинцы ее перекрыли, требуя снижения тарифов.

Честно скажу – неприятно, потому что пришлось сделать "крюк", но считаю требования этих людей абсолютно справедливыми: когда миллиардеры получают сверхприбыли, люди беднеют...

"Зеленая" власть и здесь обманула всех. Ожидаемо.

И волнует меня не то, что Зеленский обслуживает интересы олигархов, имитирует президента, записывает видосики из Буковеля и так далее.

Больше всего поражает неспособность так называемой украинской власти сопротивляться российской агрессии, противодействовать кремлевским подонкам из опзж и строить Самостоятельное Соборное Государство.

Похоже, что эти "зеленые мальчики", инфильтрированные российской агентурой, разрушают все, к чему прикасаются, и своими действиями или бездействием сдают наше государство.

Это видно и по Фронту, и по тылу...