Зеленскому запрещали читать комментарии в соцсетях: актер 'Квартал 95' назвал 'слабое место' президента

Советники украинского президента Владимира Зеленского якобы запрещали ему читать комментарии о себе в социальных сетях, в частности в Facebook. Причиной этого было то, что глава государства является ранимым человеком и тяжело реагирует на критику.

Об этом в интервью Алесе Бацман – главному редактору интернет-издания "ГОРДОН", рассказал актер студии "Квартал 95" Юрий Великий. Юморист с 2019 года пародирует Зеленского в номерах студии. Запись разговора транслировалась на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Великого такими подробностями с актерами поделилась секретарь Зеленского. Таким образом команда президента хотела оградить его о переживаний, поскольку он зависим от оценок других людей.

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"Она сказала, что он очень ранимый, что все, что о нем говорят, ему важно. Насколько я помню (по-моему, это она говорила), ему даже запрещали читать Facebook и прочее", – отметил актер.

Он добавил, что украинский президент находил "что-то для себя оскорбительное или обидное" даже в номерах о нем своих бывших коллег из "Квартала".

По мнению Великого, острее на критику Зеленский начал реагировать уже после того, как одержал победу на выборах и стал президентом Украины.

Как отметил комедийный актер, на его памяти до президентства Зеленский по-другому реагировал на критику в свой адрес.

"Может быть, я не сталкивался. Не знаю", – подытожил Великий.

Как сообщал OBOZREVATEL, юморист Юрий Великий отметил, что никогда не будет обидно шутить об украинском президенте Владимире Зеленского. По его мнению, на главу государства и так выливается много "грязи".