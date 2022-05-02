РФ не остановится, если мы отдадим свои земли: Зеленский заявил о готовности к восстановлению границ Украины
Украина не будет жертвовать частью своих земель ради временного мира с Россией. Как заявил президент Владимир Зеленский, страна "готова восстановить свою территориальную целостность".
Он уверен, что "война закончится, когда победит Украина". Такое мнение глава украинского государства озвучил в эксклюзивном интервью греческому вещателю EPT News.
Как отметил Зеленский, Киев не доверяет Москве, как и украинское общество – российскому. Доверие упало практически к нулю, заявил он.
"Потому что даже на самом высоком уровне, где принимаются решения, мы видим, что кто-то говорит, а кто-то делает", – сказал украинский лидер.
В связи с этим мирное соглашение с изменением законных границ Украины невозможно. Как сказал президент, "никто из нас не готов" к этому.
"Насильственные изменения границ – это именно то, что сейчас происходит... Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России – тогда все эти люди погибли зря. Тогда почему они погибли?" – задал риторический вопрос Зеленский.
Он подчеркнул: при таком сценарии РФ не остановится, ведь она не остановилась, захватив Крым.
"А потом просто дайте им время отдохнуть перед новой атакой через 2-3 года. Мы не согласны с этим", – добавил президент.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что Россия может заявить о так называемом присоединении "ЛНР" и "ДНР" к своей территории.
Это может случиться на важную для Владимира Путина дату – 9 мая, когда в РФ отмечают День победы.