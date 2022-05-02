РФ не остановится, если мы отдадим свои земли: Зеленский заявил о готовности к восстановлению границ Украины

Украина не будет жертвовать частью своих земель ради временного мира с Россией. Как заявил президент Владимир Зеленский, страна "готова восстановить свою территориальную целостность".

Он уверен, что "война закончится, когда победит Украина". Такое мнение глава украинского государства озвучил в эксклюзивном интервью греческому вещателю EPT News.

Как отметил Зеленский, Киев не доверяет Москве, как и украинское общество – российскому. Доверие упало практически к нулю, заявил он.

"Потому что даже на самом высоком уровне, где принимаются решения, мы видим, что кто-то говорит, а кто-то делает", – сказал украинский лидер.

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В связи с этим мирное соглашение с изменением законных границ Украины невозможно. Как сказал президент, "никто из нас не готов" к этому.

"Насильственные изменения границ – это именно то, что сейчас происходит... Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России – тогда все эти люди погибли зря. Тогда почему они погибли?" – задал риторический вопрос Зеленский.

Он подчеркнул: при таком сценарии РФ не остановится, ведь она не остановилась, захватив Крым.

"А потом просто дайте им время отдохнуть перед новой атакой через 2-3 года. Мы не согласны с этим", – добавил президент.

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