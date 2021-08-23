Зеленский заявил, что сейчас в Украине правительство технократов

Президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве министров "работают не политики, а технократы". По его словам, стране сейчас нужны министры, которые могут построить государство.

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью каналу "Украина". Он отметил, что считает работу Кабмина "началом идеального эволюционного правительства".

"Люди привыкли, что министры постоянно выходили на камеры, и у них был вопрос, а когда они работают. На сегодня оно (правительство – Ред.) технократическое... Министр инфраструктуры – это километры дорог. Министр здравоохранения – это маски, баллоны с кислородом", – сказал он.

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Также Зеленский добавил, что монобольшинство в Верховной Раде находится под давлением. "Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку... Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую сторону", – подчеркнул политик.

Говоря о реформах, президент отметил достижения в рамках проекта "Большая стройка", цифровизацию экономики, а также земельную и судебную реформы.

"Даже если будет задержка транша МВФ, мы пройдем спокойно, доллар по 100 гривен не будет. Дважды индексировали пенсию и зарплату, средняя – 500 долларов", – добавил Зеленский.

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