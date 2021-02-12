Зеленский записал новый ролик к 200-му дню прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс на 200-й день с момента объявления режима прекращения огня.

Ролик о результатах поездки опубликовали на странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы не просто так сегодня здесь. Именно это дает возможность понимать, что армия находится в нормальном состоянии, состоянии сильном психологическом. Это очень важно, что враг видит, что мы думаем о нашей армии и нам не все равно", – рассказал о цели визита на фронт глава государства.

Зеленский отметил, что количество обстрелов и боевых потерь украинской армии в последнее время уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. В то же время, по его мнению, коварство врага и попытки сорвать перемирие являются препятствиями на пути к установлению режима тишины.

Президент вместе с послами иностранных государств возложили цветы к импровизированному мемориалу на линии фронта, сделанного из искореженного оружия и защитного снаряжения военных. Минутой молчания почтили память погибшего во время визита гаранта на Донбасс Александра Глушко.

"Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных, они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизни наших военных и именно так они и делают. У них есть приказ действовать в таких случаях именно так, как они и действуют, отвечают именно так, как и необходимо в этой ситуации", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время поездки на Донбасс Зеленский озвучил точную цифру военных потерь за три года. Послы Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции поделились своими впечатлениями от визита в зону боевых действий на Донбассе