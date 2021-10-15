Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО: кто назначен на его место

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На его место назначен новый глава парламента Руслан Стефанчук.

Об этом говорится в указе главы государства №542/2021 от 14 октября. Документ вступил в силу с дня его опубликования, то есть 15 октября.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича – главу Верховной Рады Украины (по согласию). Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрия Разумкова", – говорится в указе.

Видео дня

7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова. Сам Разумков присутствовал на заседании после его отстранения.

8 октября нардепы назначили Руслана Стефанчука новым главой Верховной Рады. За это решение проголосовал 261 парламентарий.

Позже Разумков анонсировал собственный политический проект. Представить его он пообещал в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны. СНБО соберется по поручению президента Украины Владимира Зеленского.