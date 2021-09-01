Зеленский выступил в Мемориальном музее Холокоста: влияние нацистов и ксенофобов в Украине меньше нуля. Видео

В рамках рабочей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 сентября, выступил в Мемориальном музее Холокоста. Как заявил украинский глава, в нашем государстве влияние нацистов и ксенофобов меньше нуля.

Трансляция выступления перед лидерами еврейских организаций велась на Facebook-странице Офиса президента. Речь была приурочена к годовщине начала Второй мировой войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинский лидер, говоря об отсутствии влияния ксенофобов, навел в пример свою победу на выборах. Он сказал, что сам является живым примером, так как большинство украинцев проголосовало за него.

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Президент указал, что некоторые государства, используя пропаганду, обвиняют Украину в нацизме. В то же время страна входит в топ-5 государств, которые укрывали евреев от преследований, и после трагедии в Бабьем Яру нацизм не может существовать в Украине.

"Меньше чем через месяц, 29 сентября, пройдет годовщина расстрела жертв в Бабьем Яру. Я от всей души хочу пригласить всех вас, с вашими детьми и внуками, в Киев, Украину, чтобы мы могли все вместе помолиться за души погибших в Бабьем Яру", – сказал Зеленский.

Добавим, что в фонды музея Холокоста США президент передал оцифрованные копии 43 писем, авторы которых погибли в августе 1941 года во время расстрелов еврейского населения в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее Зеленский провел встречу с директором американского государственного космического агенства NASA Биллом Нельсоном. Переговоры украинский лидер назвал плодотворными.