В Киеве стартовал форум 'Украина 30. Трудовые ресурсы': онлайн-трансляция

В Киеве, во вторник, 20 июля, начал работу двухдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы". Мероприятие открыл первый вице-премьер-министр Алексей Любченко.

В течение двух дней, сообщили в пресс-службе форума, спикеры будут говорить о том, как вернуть из-за границы трудовых мигрантов, какие государственные программы по преодолению безработицы необходимо внедрить, обсудят изменения, в которых нуждается рынок труда из-за пандемии коронавируса.

Главной темой станет и новый Трудовой кодекс, цифровизация, как неотъемлемая составляющая сферы трудовых отношений. А также Европейская социальная хартия и Конвенция Международной организации, как ориентир для обеспечения социальных стандартов и занятости украинский.

Видео дня

Первая сессия посвящена государственному видению по возврату трудовых мигрантов из-за границы. Спикерами этой части мероприятия станут первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Алексей Любченко, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, народный депутат Леся Забуранная.

Государственные программы по преодолению безработицы обсудят спикеры второй сессии, в частности заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко, представители министерства инфраструктуры, Государственной службы занятости, Государственной службы Украины по вопросам труда, а также народные депутаты.

На тему изменений на рынке труда из-за пандемии коронавируса будут говорить заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Второй день Форума будет посвящен теме современных изменений на рынке труда и трудовых отношений.

Во время первой сессии спикеры обсудят, какие изменения ждут трудовое законодательство. В частности, заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко, заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, бывший министр труда Польши Петр Кульпа.

Темой второй сессии станет "Цифровизация как неотъемлемая составляющая сферы трудовых отношений". В обсуждении примут участие председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, советник вице-премьер-министра цифровой трансформации Украины Олег Дробот, представители министерства экономики, Европейской бизнес ассоциации, народные депутаты.

Кроме того, Европейской социальной хартии и Конвенции Международной организации труда как ориентирам для обеспечения социальных стандартов и занятости населения в Украине будет посвящена третья сессия. Среди основных ее участников – министр социальной политики Украины Марина Лазебная, заместитель министра экономики и сельского хозяйства Украины Тарас Качка, представители Международной организации труда в Украине, Верховной Рады и Совета Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прошел всеукраинский форум "Украина 30. Международная политика". Его основными темами стали стратегические цели государства, в частности относительно евроинтеграции и вступления в НАТО.