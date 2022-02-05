Зеленский выбрал хороший подход, чтобы не нагонять панику, – Кристина Квин

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин дала эксклюзивное интервью журналисту Савику Шустеру. Они обсудили угрожающие действия со стороны России на украинской границе и реакцию украинской власти.

"Мы знаем, что Россия вносит неприемлемые изменения для Украины и НАТО. И Россия делает очень агрессивные заявления об Украине, например, предполагает, что Украина каким-то образом не является независимым государством, или определенным образом Украина должна быть частью России. Поэтому все это вместе очень беспокоит. Я понимаю, что президент Зеленский оказался на очень сложном пути между тем, что он хочет подготовиться на случай, если Россия решит прибегнуть к агрессии, но он также не хочет сеять панику у населения. Он стремится поднимать экономику. Все это можно понять. И честно говоря, мне кажется, он выбрал хороший подход с этой спокойной подготовкой, но он не хочет нагонять панику. И я не думаю, что паника принесет какую-нибудь пользу. Мне кажется, он пытается удержать очень аккуратный баланс", – сказала Временно поверенная в делах США в Украине.

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Кристина Квин отметила, что США внимательно следят за действиями России и помогают Украине подготовиться встретить вызов, если Россия решит прибегнуть к агрессивным действиям. "Мы хотим быть уверены, что фокус внимания – на нежелательных действиях России", – заявила временная поверенная в делах США в Украине.

Полную версию интервью по поводу российской угрозы со стороны России, вступления Украины в НАТО и будущего Минских соглашений смотрите на Ютуб-странице программы "Свобода слова Савика Шустера".