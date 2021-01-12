Санду начала встречу с Зеленским с приветствия "Слава Украине!" Первые кадры

Президент Республики Молдова Майя Санду, которая 12 января прибыла с визитом в Киев, поприветствовала украинских военных словами "Слава Украине!".

Во время встречи она вместе с президентом Владимиром Зеленским традиционно осмотрели строй почетного караула на площади у Мариинского дворца. Событие транслировала пресс-служба главы государства на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Так, в начале церемонии прозвучали гимны Молдовы и Украины, после чего Зеленский и Санду совершили обход воинов почетного караула.

"Слава Украине!" – обратилась к ним Санду официальным приветствием в ВСУ.

Позже лидеры двух стран представили членов украинской и молдавской делегаций.

"Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейского повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", – написал Зеленский в Twitter.

Санду поздоровалась словами "Слава Украине!" Facebook Офис президента

Как информирует пресс-служба Офиса президента, после началась встреча глав государств в формате "с глазу на глаз", после которой запланированы украинский-молдавские переговоры в расширенном составе под председательством президента Украины и президента Республики Молдова.

После их завершения ожидается подписание двусторонних документов и официальные заявления президентов.

Отметим, что прибытие в Киев стало первым зарубежным визитом Санду в качестве главы государства.

Санду и Зеленский возле Мариинского дворца офис президента

Ранее в Офисе главы государства заявили, что из-за введенного в Украине усиленного карантина официальные мероприятия пройдут без участия журналистов.

Вызит Санду в Украине офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что визит Санду в Киев свидетельствует о признании Молдовой авторитета Украины.