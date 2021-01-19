Зеленский вручил первый наградной пистолет

Президент Украины Владимир Зеленский впервые наградил именным оружием. Награду получил генерал-лейтенант Сергей Корнейчук.

Об этом говорится в указе № 333/2020. Оружие военный получил за "весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм".

Сергей Корнийчук – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого он был первым заместителем в Генштабе.

Напомним, в 2019 и 2020 годах 60-70% наградного оружия, врученного Службой внешней разведки Украины, получили военнослужащие и гражданские лица, не имеющие отношения к структуре украинской разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали следователя отдела одного из районных управлений полиции, который сбывал наркотические средства и психотропные вещества. Во время обыска у задержанного нашли именной пистолет, выданный бывшему президенту Украины Виктору Януковичу тогдашним министром обороны Александром Кузьмуком.