Зеленский возглавил рейтинг POLITICO как самый влиятельный человек в Европе: его назвали "маяком надежды"
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Европы от издания POLITICO. Глава нашего государства попал на первое место согласно результатам голосования читателей.
Изначально список "Топ-28 влиятельных людей Европы-2022" был опубликован в декабре и Зеленский в него не попал. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в POLITICO предложили читателям проголосовать за изменения в рейтинге.
Опрос запустили в начале марта. Один из участников голосования написал, что Зеленский – это "маяк надежды", который стремится к "миру, демократии и порядочности", пока Украина противостоит вторжению российских оккупационных войск.
"С тех пор, как ранним утром 24 февраля начались бои, Зеленский регулярно публиковал видеообращения в социальных сетях, в том числе ролики из центра Киева и о работе президентского офиса", – сказано в сообщении.
Кроме того, украинский лидер выступил с мощными обращениями в Конгрессе США, парламенте Великобритании и Бундестаге Германии. Каждое свое выступление он адаптировал для публики, но посыл оставался тем же: Украина в своей борьбе против России нуждается в большей поддержке со стороны Запада.
"Его обращения помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, вызвав такой разворот в государственной политике, который был немыслим всего несколько месяцев назад", – отметили в POLITICO.
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в речи, произнесенной им перед парламентом Италии 22 марта, заявил, что конечная цель российского диктатора Владимира Путина в войне, которую он развязал в Украине, – это Европа. Наша страна – только ворота.
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