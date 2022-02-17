Зеленский в Мюнхене проведет переговоры с вице-президентом США Харрис: говорить будут о риске агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретится с вице-президентом США Камалой Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 18-20 февраля. Их переговоры станут одной из нескольких встреч на высоком уровне, которые проведет Харрис.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США. У Харрис будет "очень напряженный" график в Мюнхене, поскольку она возглавляет американскую делегацию.

Так, в пятницу вице-президент США встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также проведет многостороннюю встречу с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии.

"На обеих этих встречах она обсудит последние события, связанные с наращиванием потенциала России на границе с Украиной, нашей совместной работой в области сдерживания и дипломатии, нашей силовой структурой и нашей готовностью к дальнейшему усилению союзников по НАТО на восточном фланге", – отметил источник.

Видео дня

В субботу Харрис выступит со своей программной речью, а после на полях конференции встретится с Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Она обсудит с иностранными лидерами "весь спектр вопросов", включая единство между союзниками, экономические последствия, которые были подготовлены в случае вторжения России, и дипломатический путь к деэскалации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия окончательно решила не участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, потому что "упал интерес".