Зеленский уволил главу Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря уволил главу Черкасской областной администрации Сергея Сергийчука.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из указа об увольнении на сайте президента. Сергийчук занимал пост менее четырех месяцев – с 28 августа.

Кто станет следующим главой Черкасской области, пока неизвестно. Местные СМИ сообщают, что среди претендентов на должность есть Александр Скичко – бывший шоумен, депутат от партии "Слуга народа". Пока ОГА будет временно руководить один из трех заместителей.

Указ президента. president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины уволил Александра Бондаренко с должности председателя Днепропетровской областной администрации. Вместо него правительство назначило бывшего руководителя области Валентина Резниченко.