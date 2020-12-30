Зеленський звільнив голову Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський 29 грудня звільнив голову Черкаської обласної адміністрації Сергія Сергійчука.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з указу про звільнення на сайті президента. Сергійчук обіймав посаду менш ніж чотири місяці – з 28 серпня.

Хто стане наступним главою Черкаської області, поки що невідомо. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед претендентів на посаду є Олександр Скічко – колишній шоумен, депутат від партії "Слуга народу". Поки ОДА буде тимчасово керувати один із трьох заступників.

Наказ президента. president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів України звільнив Олександра Бондаренка з посади голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Замість нього уряд призначив колишнього керівника області Валентина Резніченка.