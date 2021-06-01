Зеленский уточнил, сколько российских войск находится в Крыму и на Донбассе

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Россия укрепляет военные позиции на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в Черном море. В Украине остается 90% военной техники ВС РФ, собранной у границ якобы для учений.

Об этом он рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Отвечая на вопрос журналиста, возможна ли эскалация в ближайшее время, Зеленский ответил, что возможна.

"Происходит концентрация российских войск на востоке (Украины. – Ред.), в оккупированном Крыму и на море. Россия говорит, что войска отводят. Правда ли это? Когда я говорю об оккупированных территориях, там есть войска: 30-35 тысяч войск сепаратистов, плюс около трех тысяч кадровых российских офицеров. С территории Крыма ушли примерно три с половиной тысячи военных. Все остальные остаются на месте – вся техника на 90% на месте", – пояснил гарант.

Зеленский добавил, что угроза нового вторжения со стороны России существует и будет сохраняться, как минимум, до начала осени.

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"Эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021" при участии армий стран НАТО. Поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасна", – заключил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал украинской армии Виктор Муженко также заявлял об опасениях, что отвод российских войск из Донбасса был со стороны агрессора лишь формальностью и не исключает новой фазы войны.