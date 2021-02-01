Зеленский спрогнозировал встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский верит в то, что лидер США Джо Байден пригласит его к себе и эта встреча станет прорывом в отношениях двух стран.

В интервью американскому журналисту Axios Джонатану Свону, которое вышло также на канале HBO, политик отметил, что ему бы очень хотелось, чтобы Байден глубже познакомился с нашим государством. Полный текст беседы обнародовали на сайте президента.

"Я думаю, что обязательно буду приглашен президентом Байденом в Белый дом, и с удовольствием приму это приглашение. Я считаю, что у нас есть много о чем не только говорить, но многое сделать", – подчеркнул Зеленский.

Он также поделился своим предчувствием по поводу того, что мир ожидают серьезные положительные изменения именно во время каденции Байдена.

"Я бы очень хотел, чтобы мы смогли помочь ему в этом деле, а президент Байден помог Украине, которую он прекрасно знает. Но не так глубоко, как нам хотелось бы. Уверен, что после нашей встречи это будет именно так", – сказал украинский президент.

"И я думаю, что приглашение, наша встреча с президентом США – это символ и ответ на все те вопросы, которые были от вас с самого начала о том, чего ожидает Украина от США, воспринимают ли США Украину как партнера, выйдем ли мы на другой уровень наших отношений, смогут ли США помочь закончить войну в Европе", – подытожил он.

Подробно ознакомиться с главными заявлениями Зеленского в интервью можно здесь.

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