В Раду внесли законопроект о лишении госнаград колаборантов, поддержавших российскую агрессию и оккупацию Крыма

В парламенте зарегистрировали законопроект о лишении государственных наград лиц, которые оправдывают оккупацию Россией части украинских территорий. В документе говорится также о тех, кто публично поддержал оккупацию украинского Крыма.

Соавторами документа стали сорок парламентариев из всех фракций. Инициатором законопроекта №6163 является нардеп от объединения "Справедливость" Роман Лозинский. Как указано на сайте Верховной Рады 11 октября его передали на рассмотрение руководства парламента.

Как говорится в пояснительной записке, оказавшейся в распоряжение движения "ЧЕСТНО", проектом закона предлагается механизм лишения лиц госнаград. Согласно ему, парламент и Совет национальной безопасности и обороны имеют право внести на рассмотрение президента соответствующее представление. Глава государства принимает окончательное решение.

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Вопрос будет рассматриваться только в тех случаях, когда лицо совершило такие действия:

популяризировало органы государства-агрессора и ее должностных лиц,

оправдывало или публично отрицало вооруженную агрессию против Украины и нарушение ее территориальной целостности;

если правоохранительные органы установили связи награжденного с оккупационными силами или администрациями государств-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее движение "ЧЕСТНО" провело расследование и назвало крымских нардепов, которые стали российскими коллаборантами, но до сих пор имеют звание Героя Украины. Среди них Борис Дейч, Николай Багров, Павел Лебедев и другие.