Зеленский созвал СНБО из-за Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждался вопрос выхода из конституционного кризиса.

Об этом сообщил в Telegram экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. По его информации, обсуждались дальнейшие действия в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

"Ожидается, что по итогам СНБОУ президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – написал Лещенко.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" подтвердила, что заседание СНБО прошло, на нем обсуждался конституционный кризис, а о принятых решениях сообщат позднее.

Прошло заседание СНБО Telegram Лещенко

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