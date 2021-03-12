Зеленский создал новый орган для помощи защитникам Украины

Президент Владимир Зеленский создал совет, который будет заниматься правами и свободами лиц, принимавших участие в защите Украины.

Как говорится в указе 93/2021 от 12 марта новосозданный орган получил название Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

В ОП пояснили, что этот совет создали с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективного рассмотрения уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины.

"Так случилось, что длительное время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые давали бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в защите Украины", – сообщила глава Консультативного совета Алена Вербицкая.

Она отметила, что в состав Совета будут входить народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели.

"Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций", – говорится в сообщении ОП.

Отмечается, что на Совете все вопросы будут рассматриваться и обсуждаться за столом, а не через многочисленные письменные запросы и долгожданные ответы, как это происходило раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны.