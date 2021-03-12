Зеленский создал новый орган для помощи защитникам Украины

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
2,2 т.
Зеленский создал новый орган для помощи защитникам Украины

Президент Владимир Зеленский создал совет, который будет заниматься правами и свободами лиц, принимавших участие в защите Украины.

Как говорится в указе 93/2021 от 12 марта новосозданный орган получил название Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

В ОП пояснили, что этот совет создали с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективного рассмотрения уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины.

"Так случилось, что длительное время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые давали бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в защите Украины", – сообщила глава Консультативного совета Алена Вербицкая.

Она отметила, что в состав Совета будут входить народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели.

"Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций", – говорится в сообщении ОП.

Отмечается, что на Совете все вопросы будут рассматриваться и обсуждаться за столом, а не через многочисленные письменные запросы и долгожданные ответы, как это происходило раньше.

Зеленский создал новый орган для помощи защитникам Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны.

УкраинаОфис президентаАлександр Зеленский