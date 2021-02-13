Зеленский соберет частично закрытое заседание СНБО из-за "национальных угроз": о чем будут говорить

В пятницу, 19 февраля, в помещении Офиса Президента на улице Банковой, 11 в Киеве должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания.

Часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме, сообщили на сайте ОП.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро", – говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии.

"Для Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности президента по обеспечению национальной безопасности государства. Решения, принимаемые в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства", – добавили в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, послы Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции поделились своими впечатлениями от поездки в зону боевых действий на Донбассе вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 февраля они отправились на передовую, чтобы ознакомиться с ситуацией и пообщаться с защитниками, которые несут службу на фронте российско-украинской войны. Дипломаты подтвердили свою поддержку нашей стране.

Вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что президент привез дипломатов на Донбасс, чтобы показать, что развязанная Россией война – это не только проблема Украины, но и Европы.