Зеленский: сколько еще людей должны убить оккупанты, чтобы в НАТО ответили положительно на запрос о бесполетной зоне?

Президент Владимир Зеленский ответил на отказ стран НАТО ввести бесполетную зону над Украиной. Также политик упомянул о запросе Киева на передачу истребителей, которые бы позволили военным самостоятельно закрыть небо над страной.

Соответствующий пост глава государства разместил в своем Telegram-канале. В нем он задался вопросом: сколько российские оккупанты должны убить людей, чтобы члены Альянса ответили положительно?!

"Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?", – заявил Зеленский.

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Президент уже традиционно опубликовал новую серию фотографий украинцев, которые вопреки российской агрессии продолжают жить, защищать свою страну и помогать друг другу.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против инициативы закрытия неба над Украиной. По его словам, это приведет к боевым действиям в воздухе. Это же касается и миротворческой миссии НАТО, о которой заявляли власти Польши.

Венгрия также отказалась поддержать санкции против РФ, которые "ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии". Речь идет об эмбарго на российский газ.

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