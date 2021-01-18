Зеленский сказал, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19

Первыми в Украине получить прививки от коронавируса должны медработники, военные и люди пожилого возраста.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19, передает пресс-служба ОП.

"Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они в основной группе риска. Знаю, что Министерство здравоохранения активно готовится к подписанию первых контрактов. Люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить, и знать, что о них заботиться", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, вакцинация – это вызов для всего мира, и в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами.

Отметим, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал главную цель вакцинации от коронавируса в Украине.

Добавим, что по мнению Зеленского, Евросоюз должен уделить повышенное внимание странам Восточного партнерства в плане закупки и поставки вакцины.

Как писал OBOZREVATEL, в Кабинете министров сообщили о двух видах вакцинации от COVID-19 в Украине.