Зеленский с женой прибыл с визитом в Турцию. Фото и видео

София Закревская Политика 15:37, 10.04.2021 Обновлено: 15:50, 10.04.2021

В субботу, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом вместе с женой Еленой Зеленской. Украинский гарант должен встретиться с лидером страны Реджепом Эрдоганом.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. В частности, состоится девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

"Украина и Турция продолжают активный диалог", – добавил посол.

Зеленский с женой прибыл в Турцию.
Андрей Сибига в Twitter
Началась рабочая поездка Зеленского в Турцию.
Андрей Сибига в Twitter

Напомним, что во время визита Зеленского в Турцию запланировано подписание ряда двусторонних документов, сообщили в Офисе президента.

Скриншот.
Андрей Сибига в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 9 апреля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. В частности, главы государств обсудили войну на востоке Украины.

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