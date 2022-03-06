Увеличение помощи Украине и ужесточение санкций против РФ: что обсудили Байден и Зеленский

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден снова провели переговоры. Они, в частности, обсудили вопросы безопасности и санкционного давления на страну-агрессора.

Об этом в Twitter ночью 6 марта сообщил украинский лидер. Он добавил, что стороны также затронули вопрос финансовой поддержки Украины.

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Джо Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики против РФ", – рассказал Зеленский.

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В свою очередь Байден заверил Зеленского, что США предпринимают меры для увеличения потерь России из-за ее агрессии, сообщает Белый дом.

В частности, он приветствовал решение Visa и Mastercard приостановить обслуживание в РФ.

Президент США также отметил, что Вашингтон увеличивает гуманитарную и экономическую помощь Украине и работает в Конгрессе над дополнительным выделением средств.

Кроме того, Байден высоко оценил мужество и украинцев, которые продолжают поддерживать в безопасном состоянии ядерные реакторы на Запорожской АЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден обратился к россиянам. Он выразил уверенность, что они не хотят кровавой войны, которую их президент развязал против Украины. Также американский лидер отметил, что россияне не являются врагами его страны.

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