Зеленский – про первый полет в космос: без Украины это было бы невозможно

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад. Без Украины это событие было бы невозможно, ведь наши конструкторы сыграли важнейшую роль в воплощении в жизнь космической программы СССР.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 апреля, на своей странице в Facebook. Он отметил, что сейчас наша страна является одним из 13 участников "клуба космических государств", где занимает достойное место.

"Романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением. Такими словами я бы охарактеризовал космическую отрасль. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось", – написал глава государства.

Зеленский сообщил, что украинские конструкторы продолжают работать над созданием и запуском спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций. Он также рассказал о двух главных задачах в космической отрасли.

"Мы должны сохранить все, что сделано старшими поколениями. И одновременно – прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет были не единственными. Наше поколение должно сделать свой заметный вклад в развитие ракетно-космической отрасли", – написал президент.

Зеленский рассказал о задачах космической отрасли. Владимир Зеленский в Facebook

Украинский гарант добавил, что космическая сфера в условиях военной агрессии является главной частью безопасности и обороны государства. Этот факт является стимулом к тому, чтобы вернуть Украине статус ведущего аэрокосмического государства.

Зеленский заявил о важности создания Государственной космической программы и возобновления финансирования таких проектов, как космическая система "Сич-2-1".

Скриншот. Владимир Зеленский в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Этот праздник приходится на годовщину первого полета человека в космос, который в 1961 году совершил Юрий Гагарин.