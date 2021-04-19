Зеленский призвал построить в Украине сверхсовременную лабораторию для создания вакцин

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Зеленский призвал построить в Украине сверхсовременную лабораторию для создания вакцин

В Украине необходимо как можно быстрее подготовить сверхсовременную лабораторию для разработки вакцин и лекарств.

Об этом на селекторном совещании говорил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП. Гарант добавил, что для этих целей в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Сейчас Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

"Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украина нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", – говорил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов сказал, что Украина должна разработать собственную вакцину против коронавируса. Тогда наша страна не будет стоять в очереди за препаратами, которая сейчас существует с учетом дефицита вакцин в мире.

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