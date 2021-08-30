Зеленский привезет в США списки пленных украинцев, – омбудсмен

Президент Украины Владимир Зеленский привезет своему американскому коллеге Джо Байдену списки пленных украинцев. Глава государства намерен затронуть вопрос их освобождения во время переговоров.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она пояснила, что речь идет о гражданах, которые попали в плен или пропали без вести на оккупированном Донбассе и в Крыму.

"Президенту готовили списки всех: и пропавших без вести, и заложников, и военнопленных, и политзаключенных", – сказала омбудсмен.

Она считает, что этот вопрос Зеленский будет обсуждать с Байденом во время встречи, которая запланирована на 1 сентября.

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Денисова также подчеркнула, что в Украине все еще не создана комиссия по поиску пропавших без вести людей из-за недостаточного финансирования.

Напомним, что изначально встреча Зеленского и Байдена должна была состояться 31 августа, однако американская сторона попросила перенести ее на 1 сентября. Это привело также к изменениям в программе визита президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в редакционной колонке газета The New York Times написала, что у украинского президента будет последний шанс во время визита в США убедить американского лидера остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".