Зеленский прилетел в Кривой Рог рейсовым самолетом. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом. Это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев – Кривой Рог.

Как сообщается на сайте главы государства, отныне начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по этому маршруту (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", – сказал Зеленский.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев.

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"Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно", – заявил он.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка".

Также в Днепре под председательством президента состоится заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Зеленский провел первое заседание Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей. Оно проходило в Хмельницком.

В Палату местных властей входят мэры городов Украины, в то время как в Палату регионов – председатели областных советов и облгосадминистраций.