Зеленский предложил ВР вернуть уголовную ответственность за контрабанду

Президент Украины Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за контрабанду.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады. В частности, он предложил дополнить статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Проект закона 5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров" зарегистрирован в парламенте в пятницу, 23 апреля, однако его текста на сайте Рады пока нет.

Напомним, ранее Зеленский ввел санкции против главных топ-контрабандистив Украины. Всего в списке – десять человек из Львова, Львовской области, Одессы, Черновцов, Черновицкой области.

По материалам Службы безопасности Украины будет принят ряд мер по пресечению деятельности контрабандных группировок, в которые входят как юридические, так и физические лица.

Также президент прекратил гражданство Украины Вадима Альперина, Араик Амирханяна и Александра Еримичука, против которых ранее были введены санкции СНБО в связи с их контрабандной деятельностью.

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