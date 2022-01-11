Зеленский предложил Трюдо ввести превентивные санкции против России из-за угрозы вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо быть готовым ввести превентивные санкции против России. Это необходимо для противодействия агрессивным намерениям Кремля.

Такое заявление президент сделал во время телефонного разговора с главой канадского правительства, сообщается на сайте ОП. Стороны также обсудили необходимость обновить совместную декларацию о сотрудничестве.

Зеленский в беседе отметил, что позиция Запада должна оставаться твердой и решительной.

"Необходимо быть готовым к неотложному введению превентивного пакета санкций против России с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – сказал он.

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Глава государства также отметил, что Украина остается верной своему евроатлантическому курсу, добавив, что рассчитывает на поддержку Канады в вопросе вступления в НАТО.

Кроме того, Зеленский и Трюдо договорились продлить канадскую тренировочную миссию UNIFIER по подготовке украинских военнослужащих.

Еще одним важным вопросом, который они обсуждали, стала компенсация родным жертв катастрофы самолета МАУ в Иране. Стороны продолжат добиваться справедливых выплат.

В завершение президент Украины пригласил канадского премьера в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в правительстве Канады не исключили, что отправят в Украину оружие на фоне российской военной угрозы на границе нашей страны.