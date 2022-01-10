Канада не исключает возможности отправки Украине оружия из-за риска агрессии России

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли не исключила возможности отправки оружия в Украину на фоне стягивания Россией войск к украинско-российской границе. Она подчеркнула, что возглавляемое ей ведомство активно работает над этим вопросом.

По словам Жоли, Канада неоднократно призывала Российскую Федерацию к деэскалации. Также она отметила, что неоднократно обсуждала вопрос агрессии РФ и поставки вооружения со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает CTV News.

"Мы призываем Россию вместе со всеми союзниками по НАТО прекратить наращивание своего военного присутствия рядом с Украиной. Речь идет о борьбе с угрозой, которую Россия представляет прямо сейчас, именно поэтому у меня в пятницу была важная встреча со всеми иностранными министрами НАТО. Для альянса важно продемонстрировать силу, единство и решимость", – сказала Жоли.

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Мелани Жоли подчеркнула, что вопрос поставки вооружения активно обсуждается, в том числе с министром обороны Канады. Глава МИД подчеркнула, что от безопасности Украины зависит безопасность не только Европы, но и всего мира.

"Самое главное сейчас – это действительно работать с украинцами, чтобы справиться с угрозами их безопасности. Это то, что мы будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, вместе с союзниками активно занимается этим делом…Безопасность Украины – это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады", – сказала глава канадского МИД.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин немедленно предоставить Украине оборонное вооружение для защиты от агрессии со стороны Российской Федерации. Он подчеркнул, что Германия несет перед Украиной "историческую ответственность".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.