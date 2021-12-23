Зеленский поздравил Зеленского: Офис президента допустил очередной ляп

Пресс-служба Офиса президента опубликовала видео с выступления главы украинского государства Владимира Зеленского в Гуте (Ивано-Франковская область), во время монтирования которого монтажеры допустили ошибку. В видео добавили кадр, где показано, как Зеленский якобы аплодирует выступлению самого себя.

Видео появилось на YouTube-канале ОП в четверг, 23 декабря. Речь идет о выступлении главы государства во время саммита послов "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" (чтобы посмотреть видео, доскролльте к концу страницы).

В кадрах из зала, которые демонстрировали во время обращения Зеленского, находились также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, первая леди Елена Зеленская и сам президент. Во время просмотра ролика создается впечатление, что глава государства одновременно произносит речь с трибуны и аплодирует себе из зала.

Видео дня

В своем выступлении Зеленский говорил о роли послов в жизни Украины и называл их "чрезвычайными". Он подчеркнул, что государство ценит дипломатов и рассчитывает на них. Также он высказывал поздравления с Днем работника дипломатических служб и вручал награды.

Видео с выступлением президента стало итоговым отчетом по саммиту в Гуте – на нем были продемонстрированы кадры из разных мероприятий, выступление Кулебы, главы ОП Андрея Ермака и награждение дипломатов. После кадра, где президент говорит со сцены, сразу показали другой кадр – на нем улыбающийся президент, первая леди и министр иностранных дел стоят в зале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский подписал указ, согласно которому с инициативами международного характера, а также с официальными заявлениями по внешней политике страны могут выступать только три чиновника. Речь идет о президенте, министре иностранных дел и премьер-министре.