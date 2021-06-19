Зеленский поздравил выпускников Нацакадемии сухопутных войск: ВСУ сегодня стали сильнее

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 июня, поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Офицерское звание лейтенанта получили 572 человека.

Глава государства записал видеообращение, которое было опубликовано на его странице в Facebook. Гарант отметил, что в этот день Вооруженные силы Украины стали сильнее в 572 раза (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский подчеркнул, что все офицеры – хорошо подготовленные и образованные патриоты Украины. Он сказал, что этот день является важным не только для них, но и для всей страны.

Видео дня

Украинский лидер отметил мужество людей, которые сразу после школы в свои 17 лет решили стать профессиональными военнослужащими. В условиях российской агрессии они показали готовность защищать Родину. По словам Зеленского, нынешние офицеры стали взрослыми еще тогда, пять лет назад.

"Пусть родная земля, родительская поддержка и материнская молитва всегда оберегают вас и придают сил на очень непростом, но священном пути – защитника родной земли", – написал президент.

Он выразил благодарность родителям выпускников и всем педагогам Нацакадемии сухопутных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" на Донбассе прошедшие сутки трижды ударили по позициям Вооруженных сил Украины. Они стреляли из запрещенных минометов и гранатометов.