Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости: наше государство и история уникальны

Президент Владимир Зеленский открыл военный парад в честь Дня Независимости Украины. Мероприятие проходит на улице Крещатик в Киеве.

Трансляцию ведет OBOZREVATEL. Политик отметил, что Украина – молодая страна с тысячелетней историей. "Мы не в гостях, мы молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси", – подчеркнул он.

"Я поздравляю всех нас с этим важным днем. Сегодня мы отмечаем 30 годовщину провозглашения независимости Украины, 30 годовщину ее получения. А справедливо сказать – 30 годовщину восстановления независимости Украины, потому что 24 августа 1991 Украина возобновила свою государственность, а 24 августа 2021 Украина осознает это, говорит об этом, гордится этим. Наше государство и история уникальна", – сказал президент.

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Глава государства также подписал указ о создании нового государственного праздника – со следующего года начнут отмечать День украинской государственности. "Мы наследники государственности, существовавшей более 1000 лет назад", – сказал он.

"Сильная страна – это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет, которая строит километра дорог, которая первая в мире имеет цифровой паспорт... Впервые за 30 лет "Антонов" строит для государства три самолета, для армии будут вертолеты на украинском лопастях...", – добавил политик.

Также Зеленский перечислил народы, которые проживают на территории Украины. В частности, президент включил в этот список крымских татар, караимов, крымчаков, эстонцев, россиян, поляков и евреев. "Все мы граждане Украины", – подчеркнул он.

Все подробности празднования Дня Независимости – читайте в прямой трансляции OBOZREVATEL.