Зеленский повезет президента Евросовета на Донбасс: озвучен план визита

Президент Европейского совета Шарль Мишель начал свой официальный визит в Украину, во время которого встретится с главой Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает OBOZREVATEL, Мищель проведет в нашей стране два дня – 2-3 марта. Рабочую поездку он начнет с поездки на Донбасс.

На Донбассе Мишель встретится с представителями Операции Объединенных сил и мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Позже будет совместная пресс-конференция Мишеля с Зеленским.

3 марта президент Евросовета встретится в Киеве с представителями институтов, которые борются с коррупцией. Также он посетит центр вакцинации и примет участие в мероприятиях возле монумента на Майдане Незалежности. Кроме того, будет еще одна совместная пресс-конференция с Зеленским.

Напомним, Зеленский с западными послами осуществил рабочий визит на Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с защитниками, которые несут службу на российско-украинском фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.