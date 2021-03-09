Зеленский: после санкций против Медведчука на Донбассе стало больше провокаций

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после санкций против главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на Донбассе возросло количество провокаций.

Об этом гарант рассказал во время выступления форума "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" в Киеве, передает "Униан". При этом глава государства отметил, что не хочет связывать санкции и провокации в одно.

"Повлияло ли это? Сложно сказать, но мы понимаем, что последствия есть. Мы осознаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит", – сказал Зеленский, отвечая, повлияли ли на переговоры по Донбассу санкции против Медведчука.

Президент отметил, что намерен "услышать выводы" после заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Напомним. что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, которые принадлежат ему по документам.

Также в здании Офиса президента состоялось заседание СНБО, на котором принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский пообещал каналам Виктора Медведчука пожизненный бан в YouTube.