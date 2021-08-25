Зеленский посетит Молдову с официальным визитом: появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Кишинев 27 августа для участия в официальных и праздничных церемониях. В этом году Молдова отмечает 30-летие своей независимости.

Об этом сообщает Newsmaker, со ссылкой на администрацию молдовского президента Майи Санду. Здесь же указали, что накануне визита украинского гаранта, ожидают и президента Польши Анджея Дуду.

"А на следующий день вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой Санду примет участие в торжествах, организованных на площади Великого национального собрания", – передает СМИ сообщение пресс-службы Санду.

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После праздничных событий в Кишиневе пройдет ряд двусторонних встреч президента Молдовы с приглашёнными лидерами стран. С Зеленским Санду обсудит вопросы торгово-экономических отношений и дипломатического партнерства между Киевом и Кишиневом.

Как сообщалось OBOZREVATEL, 24 августа в Украине отметили День Независимости, финалом которого стал грандиозный концерт с участием главных эстрадных "звезд" страны.