Зеленский пообещал "Большой семерке" презентацию всей судебной реформы в Украине

Таша Адамович
Таша Адамович
Политика
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Встреча Зеленского с послами G7

Президент Владимир Зеленский пообещал "Большой семерке" (G7) провести презентацию всей судебной реформы в Украине, а также урегулировать ситуацию, сложившуюся в связи с решением Конституционного Суда об отмене ответственности за ложь в декларациях.

Об этом он заявил во время встречи в Киеве с послами G7 и Евросоюза 3 февраля, пишет пресс-служба главы государства. В частности, он проинформировал их о подготовке Стратегии развития судебной системы на 2021–2025 годы.

По словам Зеленского, рабочая презентация всей судебной реформы запланирована на 4 февраля.

"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", – подчеркнул президент.

Он также представил послам ключевые достижения Украины в целом по внедрению реформ. В частности, рассказал о важной роли закона о реформировании Службы безопасности, что сделало возможным внедрение стандартов ЕС и НАТО.

Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества Украины с международными партнерами и мирного урегулирования на Донбассе.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Комитет Европейского парламента по иностранным делам выразил недовольство реформой судебной системы и в целом разочарован отсутствием прогресса в борьбе с олигархией и коррупцией в Украине.

Нашей стране до сих пор нужно внедрить ряд реформ, чтобы "избежать любого отката назад", сказали евродепутаты. Они особо отметили, что среди всех государственных институтов наименьшее количество украинцев доверяет именно судам.

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