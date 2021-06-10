Зеленский перед саммитом НАТО попросил Столтенберга принять действенные шаги для сдерживания агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 июня, провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщили в Офисе президента. Зеленский проинформировал Столтенберга о сохранении угрозы из-за скопления русских войск вокруг Украины.

Кроме того, он призвал генсека во время саммита НАТО 14 июня рассмотреть вопрос российской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания.

"Президент Украины поблагодарил Генерального секретаря за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он отдельно подчеркнул важность для Украины подтверждение в решениях нынешнего саммита НАТО политики "открытых дверей" Альянса и силы решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для нашей страны", – сказано в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе президента, глава государства, среди прочего, рассказал генсеку НАТО о безопасностных реформах Украины и об их поддержке со стороны Альянса.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина должна как можно скорее вступить в НАТО, ведь на кону безопасность нашей страны. Политик отметил, что Альянсу необходимо принять решение об этом немедленно. Также он подчеркнул, что предоставление ПДЧ будет хорошим знаком для украинского государства.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 14 июня. На нем будет обсуждаться в том числе и украинский вопрос, но одновременно представителей нашей страны на него не пригласили. В Кабмине отметили: это из-за того, что формат мероприятия предполагает участие только стран-членов Альянса.

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